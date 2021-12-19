Врач рассказала о серьезных осложнениях после COVID-19

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Некоторые люди, перенесшие COVID-19, частично потеряли слух или испытали на себе другие значительные осложнения. Об этом сообщила главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"У нас были пациенты, которые теряли слух, у нас были пациенты, которые потеряли зрение, у нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию. У нас есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние, причем у них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние", – отметила Лысенко.

Эксперт уточнила, что у многих, кто перенес коронавирус, произошло изменение запахов. Так, вместо привычных некоторые люди чувствуют запах испорченного или гнили.

Также, по словам врача, помимо осложнений после COVID-19, связанных с обонянием, некоторые переболевшие, как мужчины, так и женщины, полностью облысели.

Кроме того, Марьяна Лысенко осудила тех, кто говорит о том, что после прививки от коронавируса появляются серьезные осложнения: бесплодие или летальный исход.

Специалист отметила, что не вакцинация, а заболевание COVID-19 может вызвать бесплодие, потерю слуха и "извращение вообще качества жизни".

Ранее врач-кардиолог, руководитель временного коронавирусного стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев рассказал об особенностях постковидного синдрома от "Омикрона". По его словам, последствия перенесенного COVID-19 после заражения этим штаммом, скорее всего, не будут иметь сильных отличий от обычного постковидного синдрома, который проявляется в недомогании и нарушениях работы сердечно-сосудистой системы.