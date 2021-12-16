Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на психику людей

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Переболевшие коронавирусом часто сталкиваются с проблемами с памятью и внимательностью. Об этом РИА Новости рассказал декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Психологического института РАО, президент Российского психологического общества, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.

Он отметил, что коронавирус имеет не только физиологические, но и психологические последствия.

"Часто это когнитивные сферы, многие говорят о расстройстве памяти, но я бы как психолог еще обратил внимание, что мы жалуемся на память, а чаще всего забываем о внимании. Поэтому та неопределенность и та ситуация послековидная, которая того или иного пациента дальше ведет, она накладывает отпечаток именно на функции внимания, функции планирования", – подчеркнул Зинченко.

Специалист отметил, что COVID-19 часто оказывает влияние и на эмоциональный фон. У людей, переболевших коронавирусом, фиксируются повышенная тревожность и расстройства настроения. Проявляться это может в нехарактерной реакции на обычные раздражители или в снижении настроения с возможностью возникновения депрессивных состояний.

Главный внештатный специалист-психиатр, главный врач ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева" Георгий Костюк отметил, что у людей, перенесших COVID-19, часто наблюдаются панические расстройства.

Директор Института психолого-социальной работы, заведующий кафедрой педагогики и медицинской психологии Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова министерства здравоохранения РФ, доктор психологических наук Мария Киселева добавила, что сталкиваются с проблемами и дети. Часто у них может развиться тревожность на фоне отсутствия реабилитации при постковидном синдроме.

Специалист подчеркивает, что после выздоровления от коронавируса у детей часто наблюдается снижение когнитивных функций и энергетического статуса, а также нейродинамических показателей.

"А мы понимаем, что ребенок выписался, у него есть освобождение от физкультуры, но никто не дает времени на адаптацию", – сказала Киселева.

Она пояснила, что дети, переболевшие коронавирусом, часто не справляются с заданиями и упражнениями, которые необходимо выполнять на скорость.

"Они не могут делать что-то быстро, они быстро истощаются и утомляются, но это никак не учитывается в школьном процессе. Более того, это становится причиной развития большей тревожности, нежелания учиться и даже ведет к полному отказу от обучения, протестному, потому что ребенок не справляется... снижает самооценку, формируется комплекс неудачника", – заключила Киселева.

Ранее врач-психиатр Артем Гилев рассказал, как коронавирус влияет на психику человека. По словам специалиста, инфекция вызывает развитие заболеваний нервной системы, а также ухудшение состояния при диагностированных хронических заболеваниях.