Биолог заявила, что "Омикрон" может приводить к смертельным болезням

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Штамм коронавируса "Омикрон" может приводить к смертельным болезням, заявила "Ленте.ру" доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Она уточнила, что после болезни может возникать длительное метаболическое истощение, которое молодые люди переносят нормально. Однако у пожилых процесс может протекать тяжело на фоне обострения других имеющихся заболеваний.
По словам Барановой, это может привести к росту смертности в России, напрямую не связанной с новой коронавирусной инфекцией.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрона". По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
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