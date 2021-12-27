Назван симптом "Омикрона", заметный на коже

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Сыпь на коже может свидетельствовать о заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом сообщает газета Daily Express.

"У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", – говорится в статье.

По мнению авторов, сыпь может появиться в самом начале заражения. В некоторых случаях она может сохраняться длительное время.

В связи с этим профессор Тим Спектор призвал сдавать ПЦР-тесты всем тем, кто обнаружил у себя первые признаки болезненного состояния.

Ранее стало известно, что самым ранним симптомом заражения штаммом коронавируса "Омикрон" может быть беспричинная хрипота в голосе. По словам специалистов, этот симптом может появиться еще до того, как человек почувствует первые признаки болезни.

Инкубационный период при заражении "Омикрон"-штаммом составляет 3–6 дней. Об этом ранее сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, на сокращение инкубационного периода при "Омикроне" по сравнению с "Дельта"-штаммом указывает быстрый рост числа заболевших в России.