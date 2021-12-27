Назван самый ранний симптом штамма "Омикрон"

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Самым ранним симптомом заражения штаммом коронавируса "Омикрон" может быть беспричинная хрипота в голосе, сообщает газета The Sun со ссылкой на гендиректора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.

Специалист подчеркнул, что этот симптом может появиться еще до того, как человек почувствует первые признаки болезни. Также Роуч уточнил, что в большинстве случаев хрипота сопровождается першением в горле, а не болью, характерной для штамма "Дельта".

Инкубационный период при заражении "Омикрон"-штаммом составляет 3–6 дней. Об этом ранее сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, на сокращение инкубационного периода при "Омикроне" по сравнению с "Дельта"-штаммом указывает быстрый рост числа заболевших в России.