Врачи выявили новый симптом "Омикрона"

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Одним из симптомов инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон" может быть "туман в голове". Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на данные сервиса ZOE COVID.

Отмечается, что при "Омикроне" могут не проявляться типичные симптомы COVID-19, в частности кашель, лихорадка и потеря обоняния. Их нет у половины инфицированных жителей Великобритании. При этом часто больные жалуются на некий "туман в голове", отсутствие четкости мышления.

По словам врача Эндрю Бадсона, к этому могут приводить повреждения различных органов, в том числе легких, почек или сердца. По мнению специалистов, данный недуг "Омикрон" вызывает сразу, в отличие от других штаммов, которые приводят к нему спустя длительное время болезни.

Ранее исследователи из ЮАР пришли к выводу, что антитела, вырабатываемые в организме зараженных "Омикроном", способны нейтрализовать вариант коронавируса "Дельта". Иммунная защита у переболевших новым штаммом увеличивалась в 4,4 раза при контакте с последним.

