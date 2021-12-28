Антитела от "Омикрона" способны нейтрализовать штамм "Дельта" – ученые

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые из ЮАР провели исследование, в ходе которого выяснили что антитела, вырабатываемые в организме при инфицировании штаммом коронавируса "Омикрон", способны нейтрализовать вариант "Дельта". Препринт исследования опубликовал в своем Twitter специалист Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал.
"Нейтрализация "Омикрона" за это время (14 дней с начала исследования. – Прим. ред.) увеличилась в 14 раз, продемонстрировав выработку гуморального иммунного ответа на этот вариант. Важно, что в это же время произошло усиление в 4,4 раза нейтрализации варианта "Дельта", – говорится в публикации.
Исследование проходило на небольшой выборке людей из 30 привитых и непривитых от коронавируса людях, инфицированных штаммом "Омикрон". Ученые уверены, что уже можно говорить о снижении вероятности повторного инфицирования "Дельтой" после перенесенного "Омикрона".
Помимо этого, специалисты предполагают, что меньшая способность "Омикрона" вызывать летальный исход приведет к тому, что он постепенно вытеснит "Дельту".
По данным ВОЗ, "Омикрон" обнаружен уже в 110 странах мира. В организации утверждают, что данный вариант распространяется быстрее "Дельты". При этом информация о тяжести вызываемого им заболевания по-прежнему остается ограниченной.
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