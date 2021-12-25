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Москва 24

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Общество

03:34

Назван симптом "Омикрон"-штамма, сохраняющийся на год после болезни

общество медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одним из симптомов коронавируса при "Омикрон"-штамме является миалгия – мышечные боли. Об этом рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По его словам, данный симптом может сохраняться у переболевших COVID-19 на год.

"Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно – на протяжении от нескольких недель до года", – приводит слова специалиста Ura.ru.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что характерными симптомами заражения штаммом "Омикрон" являются достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость.

По словам специалиста, для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, которые повторяются у разных штаммов. При этом некоторые из них более выражены. Так, отметил он, у "уханьского" варианта коронавируса главным симптомом была потеря обоняния, а у "Дельты" такой симптом встречался реже.

Инкубационный период при заражении "Омикрон"-штаммом составляет 3–6 дней. Об этом ранее сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, на сокращение инкубационного периода при "Омикроне" по сравнению с "Дельта"-штаммом указывает быстрый рост числа заболевших в России.

Британские ученные составили список симптомов "Омикрон"-штамма

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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