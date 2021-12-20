Иммунолог рассказал, какие пациенты легче всего переносят коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что легче всего коронавирус, в том числе и штамм "Омикрон", переносят молодые люди без хронических заболеваний.

Ранее заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы № 52 в Москве Сергей Царенко сообщил, что больные коронавирусом, которые подключены к аппарату ЭКМО, выздоравливают хуже всех, так как имеют крайнюю степень тяжести заболевания. По словам специалиста, в этом случае выживают только два из 10 пациентов.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Как и раньше, легче всего выздоравливают молодые и здоровые люди, без хронических заболеваний. Когда молодые болеют любыми линиями коронавируса, в том числе и подростки, они переносят все значительно легче, чем взрослые с тяжелыми хроническими заболеваниями либо пожилые люди. И летальность на порядок меньше.

По словам специалиста, это происходит из-за того, что иммунитет молодых людей более активен, чем у пожилых. Кроме того, наличие дополнительных заболеваний снижает устойчивость организма к стрессовым воздействиям и осложняет течение инфекции, поясняет Крючков.

При этом иммунолог добавил, что постковидный синдром у молодых людей возникает значительно реже.

"По исследованиям, обнародованным к лету этого года, у людей, которые средне-тяжело и тяжело перенесли коронавирус, один симптом постковида сохраняется как минимум полгода с момента начала заболевания. У легко перенесших значительно ниже процент. Поскольку молодые болеют легче, у них, естественно, постковид встречается значительно реже и проходит легче", – указал он.

Тем не менее эксперт напоминает, что именно молодые в большей степени подвержены заражению новым штаммом "Омикрон". "Больший процент молодых людей задействуется. Дети и подростки, среди них меньше вакцинированных, чем среди пожилых, поэтому сейчас они более подвержены заболеванию", – говорит Крючков.

Иммунолог допустил, что пока "Омикрон" ведет себя более-менее мягко именно из-за того, что им заражаются в основном молодые люди.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Начальная стадия волны "Омикрона" как раз задействовала в большей степени молодых людей, условно до 40 лет. Поэтому неудивительно, что какое-то время за счет этого он проявляется более мягко.

Ранее президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу рассказал, что для противодействия "Омикрону" может потребоваться в 10–40 раз больше антител, чем нужно было для нейтрализации первого варианта коронавируса.