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Иммунолог рассказал, какие пациенты легче всего переносят коронавирус

"Летальность на порядок меньше": кто легче всего переносит коронавирус
общество эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что легче всего коронавирус, в том числе и штамм "Омикрон", переносят молодые люди без хронических заболеваний.

Ранее заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы № 52 в Москве Сергей Царенко сообщил, что больные коронавирусом, которые подключены к аппарату ЭКМО, выздоравливают хуже всех, так как имеют крайнюю степень тяжести заболевания. По словам специалиста, в этом случае выживают только два из 10 пациентов.

Как и раньше, легче всего выздоравливают молодые и здоровые люди, без хронических заболеваний. Когда молодые болеют любыми линиями коронавируса, в том числе и подростки, они переносят все значительно легче, чем взрослые с тяжелыми хроническими заболеваниями либо пожилые люди. И летальность на порядок меньше.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

По словам специалиста, это происходит из-за того, что иммунитет молодых людей более активен, чем у пожилых. Кроме того, наличие дополнительных заболеваний снижает устойчивость организма к стрессовым воздействиям и осложняет течение инфекции, поясняет Крючков.

При этом иммунолог добавил, что постковидный синдром у молодых людей возникает значительно реже.

"По исследованиям, обнародованным к лету этого года, у людей, которые средне-тяжело и тяжело перенесли коронавирус, один симптом постковида сохраняется как минимум полгода с момента начала заболевания. У легко перенесших значительно ниже процент. Поскольку молодые болеют легче, у них, естественно, постковид встречается значительно реже и проходит легче", – указал он.

Тем не менее эксперт напоминает, что именно молодые в большей степени подвержены заражению новым штаммом "Омикрон". "Больший процент молодых людей задействуется. Дети и подростки, среди них меньше вакцинированных, чем среди пожилых, поэтому сейчас они более подвержены заболеванию", – говорит Крючков.

Иммунолог допустил, что пока "Омикрон" ведет себя более-менее мягко именно из-за того, что им заражаются в основном молодые люди.

Начальная стадия волны "Омикрона" как раз задействовала в большей степени молодых людей, условно до 40 лет. Поэтому неудивительно, что какое-то время за счет этого он проявляется более мягко.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Ранее президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу рассказал, что для противодействия "Омикрону" может потребоваться в 10–40 раз больше антител, чем нужно было для нейтрализации первого варианта коронавируса.

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