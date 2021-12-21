Иммунолог назвал два основных симптома штамма "Омикрон"

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Характерными симптомами заражения штаммом коронавируса "Омикрон" являются достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью Ura.ru.
По словам специалиста, для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, которые повторяются у разных штаммов. При этом некоторые из них более выражены. Так, отметил он, у "уханьского" варианта коронавируса главным симптомом была потеря обоняния, а у "Дельты" такой симптом встречался реже.
Ранее врачи рассказали о симптоме штамма коронавируса "Омикрон", который проявляется по ночам. Так, британский терапевт Амир Хан считает, что в список Национальной службы здравоохранения Англии нужно включить появление повышенной ночной потливости, на которую жалуются пациенты. Это, по его мнению, позволит отследить случаи заражения "Омикроном".
Врач отметил, что из-за сильного потоотделения больным в "красной" зоне даже приходится менять одежду, так как она промокает насквозь.
До этого президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу рассказал, что для противодействия "Омикрон"-штамму может потребоваться в 10–40 раз больше антител, чем нужно было для нейтрализации первого варианта коронавируса.
По его словам, от "Омикрона" могут защитить антитела, появившиеся после прививки и после выздоровления. При этом он подчеркнул, что эффективным завершением цикла вакцинации может стать третья доза прививки.
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