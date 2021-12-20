Врач заявил, что "Омикрон" может начать распространяться в РФ до конца декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Председатель комитета Федерации лабораторной медицины, врач Александр Соловьев заявил, что "Омикрон"-штамм коронавируса может начать распространяться в РФ до конца декабря. Об этом он написал на странице в Facebook.
"Можно ожидать множественные случаи сверхраспространения "Омикрона" в связи со значительным ослаблением антиковидных мер в регионах, увеличением частоты контактов между людьми и перемешиванием людей в торговых центрах, кинотеатрах, активным перемещением людей внутри региона и между регионами", – заявил эксперт.
По словам Соловьева, на рост заболеваемости могут также повлиять массовые праздничные мероприятия в трудовых коллективах. Он выразил мнение, что еще один всплеск можно ожидать в течение 3–4 недель после новогодних каникул.
Врач призвал россиян сократить необязательные контакты с людьми, а также избегать массовых мероприятий и проводить тестирование на COVID-19 при организации встреч с родными и друзьями.
Соловьев добавил, что можно приобрести респираторы FFP2 класса, вентиляторы с HEPA-фильтром и рециркуляторы с УФ-облучением, а также быстрые антигенные тесты. Также специалист напомнил о важности вакцинации и повторной процедуры после 4–6 месяцев с момента завершения курса.
Президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу ранее рассказал, что "Омикрон" может потребовать значительно больше антител, чем другие вариации коронавируса. Их объем должен быть в 10–40 раз выше.
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