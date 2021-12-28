Путин заявил, что "Спутник V" нейтрализует штамм "Омикрон"

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Российская вакцина "Спутник V" имеет очень высокий уровень нейтрализации штамма "Омикрон", заявил Владимир Путин, подчеркнув, что это данные исследований последних нескольких дней.

Он рассказал, что разговаривал с руководителем Института имени Гамалеи, где провели соответствующие исследования.

"Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "Омикрон". Руководитель института мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий", – цитирует главу государства, выступившего на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, ТАСС.

Путин отметил, что второй этап – это клинические исследования, которые покажут, в какой степени вакцина нейтрализует новый штамм.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что после середины января в РФ может начаться рост заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон". Он объяснил, что в Европе бурный рост заражений новым вариантом может продлиться до середины января. При этом волны заболеваемости коронавирусом в России и Европе движутся в противофазе.

Самым ранним симптомом заражения штаммом коронавируса "Омикрон" может быть беспричинная хрипота в голосе. По словам специалистов, этот симптом может появиться еще до того, как человек почувствует первые признаки болезни.

Инкубационный период при заражении "Омикрон"-штаммом составляет 3–6 дней. Об этом ранее сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, на сокращение инкубационного периода при "Омикроне" по сравнению с "Дельта"-штаммом указывает быстрый рост числа заболевших в России.