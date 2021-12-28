Врач назвал возможные сроки начала волны "Омикрона" в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

После середины января в РФ может начаться рост заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон", заявил в своем телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

Он объяснил, что в Европе бурный рост заражений новым вариантом может продлиться до середины января. При это волны заболеваемости коронавирусом в России и Европе движутся в противофазе.

Ранее заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко заявил, что срок окончания пандемии COVID-19 зависит от иммунной прослойки населения и мутагенности.

По его словам, у коронавируса наблюдается высокая способность к мутациям. Однако такие процессы не всегда приводят к патогенности вируса, а наоборот, могут ослаблять его. Специалист не исключил, что это может произойти и с COVID-19.

В России выявлено 10 415 230 случаев коронавируса. За весь период умерли 305 155 человек, выздоровели 9 293 486.

