Вирусолог рассказал о возможных сценариях завершения пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Срок окончания пандемии COVID-19 зависит от иммунной прослойки населения и мутагенности, рассказал "Известиям" заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.
По его словам, у коронавируса наблюдается высокая способность к мутациям. Однако такие процессы не всегда приводят к патогенности вируса, а наоборот, могут ослаблять его. Специалист не исключил, что это может произойти и с COVID-19.
Также Бутенко предположил, что увеличение числа переболевших и вакцинированных может привести к тому, что для коронавируса не останется места для размножения и мутаций.
Ранее вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что говорить о завершении пандемии после появления "Омикрон"-штамма без достаточных фактов довольно сложно.
Он пояснил, что о новом варианте коронавируса известно лишь то, что он отличается огромным количеством мутаций, что указывает на нестабильность генетической системы вируса.
В России появился спрей от всех штаммов коронавируса
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