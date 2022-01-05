Врач назвал "главную жертву" организма при "Омикрон"-штамме

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Доктор медицинских наук Сергей Токарев предостерег об угрозе для иммунной системы при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с URA.ru.

По словам специалиста, именно данная система организма больше всего страдает от воздействия вируса.

"Омикрон" подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", – заявил эксперт.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил о вероятности подъема заболеваемости коронавирусом в РФ на фоне распространения "Омикрона". Специалист отметил, что число госпитализаций может вырасти незначительно.