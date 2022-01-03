Инфекционист не исключил подъем заболеваемости COVID-19 в январе из-за "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В январе в России возможен подъем заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Омикрон", заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. При этом он не исключил, что будет меньше тяжелых случаев.
"Подъем заболеваемости вполне вероятен, если штамм омикрон будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или в Англии, но весь вопрос в том, будет ли этот подъем также коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах. Есть высокая вероятность, что будет подъем заболеваемости, но не будет такого наплыва госпитализаций", – цитирует специалиста РИА Новости.
По его словам, штамм "Дельта" вызывал больше летальных случаев, чем "Омикрон". Он также напомнил, что максимальная летальность была именно на фоне дельты.
Американские и японские ученые оценили опасность "Омикрон"-штамма для легких. По мнению специалистов, новый вариант коронавируса наносит органам меньше вреда и реже вызывает тяжелое течение заболевания.
Ученые провели ряд экспериментов на мышах и хомяках. В ходе исследования животные со штаммом "Омикрон" чаще переносили более легкие симптомы инфекции и реже теряли в весе.
Накануне стало известно, что первый случай заражения "Омикрон"-штаммов выявили в Карелии. По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, инфицирована женщина, вернувшаяся из Франции.
В Минздраве сообщили о готовности системы здравоохранения
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