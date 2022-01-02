Первый случай заражения "Омикрон"-штаммом выявили в Карелии

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Первый случай заражения "Омикрон"-штаммов выявили в Карелии, сообщает РИА Новости.
По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, инфицирована женщина, вернувшаяся из Франции.
"Положительный результат на "Омикрон" передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное", – сообщил он.
Охлопков добавил, что вакцина "Спутник V" показала свою эффективность против нового штамма, в связи с чем призвал жителей пройти вакцинацию.
Ранее американские и японские ученые оценили опасность "Омикрон"-штамма для легких. По мнению специалистов, новый вариант коронавируса наносит органам меньше вреда и реже вызывает тяжелое течение заболевания.
Ученые провели ряд экспериментов на мышах и хомяках. В ходе исследования животные со штаммом "Омикрон" чаще переносили более легкие симптомы инфекции и реже теряли в весе.
В Минздраве сообщили о готовности системы здравоохранения
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