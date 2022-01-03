В Роспотребнадзоре назвали неожиданный симптом коронавируса у детей

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал о необычном симптоме коронавируса, проявляющемся у детей. Об этом пишет РИА Новости.
"Сравнительно недавно ученые описали так называемые ковидные пальцы – осложнение после COVID, напоминающее обморожение", – рассказал специалист.
Как считает эксперт, проявления инфекции у детей могут быть различными. В частности, кроме респираторных явлений, несовершеннолетние способны испытывать нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а также проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой и органами дыхания.
Горелов отметил, что пневмония чаще всего встречается у детей старше семи лет. При этом поражение легких при коронавирусе у подростков может быть таким же, как у взрослых.
Эпидемиолог добавил, что тяжелее всего заражение COVID-19 переносят дети до года и подростки, а также несовершеннолетние, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки.
Ранее сообщалось, что причиной возникновения новых штаммов коронавируса в будущем могут стать люди со слабым иммунитетом. К такому выводу пришли американские ученые. В выборку они включили людей, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса с 10 декабря 2020 года по 16 сентября 2021-го. Анализ показал, что риск развития инфекции у пациентов с дисфункцией иммунитета на 20–33% выше, чем у других людей.
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