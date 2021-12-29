Ученые выяснили, кто станет "резервуаром" для развития новых штаммов коронавируса

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Причиной возникновения новых штаммов коронавируса в будущем могут стать люди со слабым иммунитетом. К такому выводу пришли американские ученые, исследование которых опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

Данные Национального когортного сотрудничества по COVID-19 собрали медики из университетов Джонса Хопкинса, Небраски, Колорадо, Висконсина и ряда других научных организаций. В выборку они включили людей, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса с 10 декабря 2020 года по 16 сентября 2021-го.

Анализ показал, что риск развития инфекции у пациентов с дисфункцией иммунитета на 20–33% выше, чем у других людей.

"Люди с иммунной дисфункцией, такой как ВИЧ-инфекция, ревматоидный артрит и трансплантация органов, имели более высокие показатели "прорывной" инфекции и худшие иммунные результаты после полной или частичной вакцинации по сравнению с лицами без иммунной дисфункции", – отметили авторы работы.

Длительное нахождение вируса в организме таких пациентов, по словам медиков, провоцирует ускоренное накопление мутаций в геноме SARS-CoV-2. Это может привести к формированию новых штаммов возбудителя инфекции.

Ученые рекомендовали людям со слабым иммунитетом соблюдать социальную дистанцию и масочный режим даже при получении вакцины от коронавируса. Кроме того, им важно придерживаться индивидуальных стратегий вакцинации: вовремя ревакцинироваться и регулярно сдавать тесты на антитела.

Ранее британские ученные установили, что одним из симптомов инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон" может быть "туман в голове". Отсутствие четкости мышления могут вызывать повреждения различных органов, в том числе легких, почек или сердца.