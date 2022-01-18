В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

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В России отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что эпидемические пороги превышены в 46 регионах РФ.

"На второй неделе 2022 года в целом на территории РФ по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди всех возрастных групп", – говорится в сообщении.

Прививку от гриппа сделали более 68,5 миллиона россиян, что составляет 46,9% от численности населения.

Ранее сообщалось, что москвичи с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться за медицинской помощью к дежурному врачу без предварительной записи.

В Депздраве отметили, что в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей и расширили спектр диагностических возможностей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркивала, что первые симптомы заболевания при инфицировании штаммом коронавируса "Омикрон" схожи с симптомами во время ОРВИ и гриппа.