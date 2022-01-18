В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: depositphotos/alexraths
В России отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что эпидемические пороги превышены в 46 регионах РФ.
"На второй неделе 2022 года в целом на территории РФ по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди всех возрастных групп", – говорится в сообщении.
Прививку от гриппа сделали более 68,5 миллиона россиян, что составляет 46,9% от численности населения.
Ранее сообщалось, что москвичи с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться за медицинской помощью к дежурному врачу без предварительной записи.
В Депздраве отметили, что в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей и расширили спектр диагностических возможностей.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркивала, что первые симптомы заболевания при инфицировании штаммом коронавируса "Омикрон" схожи с симптомами во время ОРВИ и гриппа.
Москвичей с температурой до 38 градусов будут принимать дежурные врачи без записи
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: