Гинцбург рассказал, у кого "Омикрон" может вызвать тяжелую форму COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нельзя утверждать, что новый штамм коронавируса "Омикрон" реже вызывает тяжелое течение заболевания, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что сообщения о более легком течении болезни приходят из стран, где вакцинированы 60–80% населения.

"У нас (в России. – Прим. ред.) мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Директор центра имени Гамалеи считает, что вакцинированных "Спутником V", вероятнее всего, эта проблема не коснется.

В России у "Омикрона" могут появиться новые особенности, поэтому россияне, возможно, перенесут это заболевание не так, как жители других стран. Такое мнение ранее выразила замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Эксперт добавила, что у россиян может быть другая симптоматика "Омикрона" из-за климатических условий на территории РФ, генетических особенностей населения, а также из-за особенностей питания.