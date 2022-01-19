Гинцбург рассказал, у кого "Омикрон" может вызвать тяжелую форму COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Нельзя утверждать, что новый штамм коронавируса "Омикрон" реже вызывает тяжелое течение заболевания, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он подчеркнул, что сообщения о более легком течении болезни приходят из стран, где вакцинированы 60–80% населения.
"У нас (в России. – Прим. ред.) мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.
Директор центра имени Гамалеи считает, что вакцинированных "Спутником V", вероятнее всего, эта проблема не коснется.
В России у "Омикрона" могут появиться новые особенности, поэтому россияне, возможно, перенесут это заболевание не так, как жители других стран. Такое мнение ранее выразила замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Эксперт добавила, что у россиян может быть другая симптоматика "Омикрона" из-за климатических условий на территории РФ, генетических особенностей населения, а также из-за особенностей питания.
Вакцинолог рассказал о ситуации вокруг штамма "Омикрон"
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