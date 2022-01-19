Собянин поздравил москвичей с Крещением

13:26
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Крещением Господним, а также рассказал о реставрации столичных храмов.
"Желаю здоровья, добра и мира! Символично, что именно сегодня на колокольню храма святителя Николая на Трех Горах подняли новый Благовест. Главный колокол. В старинной церкви идет масштабная реставрация", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Собянин отметил, что в настоящее время специалисты работают над восстановлением исторического облика церкви, настенной живописи и иконостаса. По словам мэра, за 11 лет в программы сохранения памятников культового зодчества были включены 127 столичных храмов, почти в половине из них работы были завершены.
"Среди них – комплекс храмов в Зарядье и храм Иконы Божией Матери на Большой Ордынке", – уточнил Собянин.
Для традиционных крещенских купаний в Москве открыли 56 специальных площадок. Они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Также на их территории размещены пункты питания и парковки. Безопасность мероприятий обеспечивают спасатели, полицейские и медики.
Посетить крещенские купания можно в девяти округах Москвы: в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Южном, Юго-Западном, Западном, Северо-Западном, а также в Зеленограде, Троицком и Новомосковском. Все площадки работают с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
В Москве и области открылись купели
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