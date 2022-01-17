Иммунолог перечислил правила защиты от COVID-19 во время крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января пройдут традиционные крещенские купания. Для желающих в Москве откроют 57 оборудованных площадок. Однако врачи предупреждают, что некоторым купаться в ледяной воде категорически запрещено. Да и забывать об антиковидных правилах тоже не стоит. Рассказываем, как сделать крещенские купания максимально безопасными.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сберечь голову и сердце

Отказаться от крещенских купаний стоит простуженным людям, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова. Если у человека кашель, насморк или чувство слабости, нырять ни в коем случае нельзя, предупреждает она.

Также среди групп риска терапевт назвала людей, у которых есть проблемы с сердцем.





Надежда Чернышова врач-терапевт Я бы не рекомендовала окунаться людям с ишемической болезнью сердца и стенокардией. На фоне резкого температурного контраста у них может случиться сердечный приступ.

Еще одним противопоказанием станет любое хроническое воспалительное заболевание в период обострения, подчеркнула Чернышова. Также отказаться от купаний врач рекомендует людям с острым воспалительным заболеванием. Например, при проблемах с ухом или зубами, которые после ледяной воды могут усугубиться, обратила внимание специалист.

"Если человек хорошо себя чувствует, у него нет никаких жалоб и в последние несколько месяцев он не болел никакими тяжелыми заболеваниями, то вполне может себе позволить искупаться. При одышке во время физических нагрузок, болях в левой половине груди или плече я бы рекомендовала сделать ЭКГ. Ту же процедуру перед купанием посоветовала бы пройти гипертоникам, чтобы посмотреть состояние сердечной мышцы и оценить риск сердечного приступа", – рекомендует врач-терапевт.

На купание лучше взять с собой теплый махровый халат, советует эксперт. В нем можно комфортно дойти до проруби и надеть после купания, чтобы согреться, говорит она.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если человек окунался с головой, сразу после нужно надеть непродуваемую шапку. Возможно, даже две. Если этого не сделать, есть риск развития гайморита и отита.

После купания врач советует переодеться в теплый костюм, шерстяные носки и свободную обувь. Одежда должна быть теплой и комфортной, чтобы в нее можно было быстро облачиться, говорит она.

"Самый большой риск – когда человек довольно долго идет пешком от проруби переодеваться, а на улице ветер. В этом случае есть риск переохлаждения. Поэтому важно взять теплые вещи, в которые можно быстро переодеться", – рассказала Чернышова.

Терапевт рекомендует после купания выпить кружку горячего чая по своему вкусу. Напиток препятствует переохлаждению и восполняет потерю тепла, сказала Чернышова. Она добавила, что в большинстве случаев крещенские купания не вредят здоровью, дают заряд бодрости и усиление иммунных реакций.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Вирус не дремлет

В оборудованных местах, куда придет большое количество желающих искупаться, вероятность заразиться коронавирусом возрастает, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Поэтому лучше выбирать точки, где нет столпотворения, сказал специалист.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Если будет толпа людей на ограниченном пространстве, есть риск передачи коронавирусной инфекции. Того же штамма "Омикрон". Поэтому желательно в толпе надевать маску, снять перед входом в воду и надеть после купания.

"Важно помнить, что у маски в мороз резко сокращается срок службы. Потому что на холоде появляются выделения из носа. Плюс влажный воздух. Как только маска намокла, ее нужно менять", – отметил Крючков.

Эксперт рекомендует не окунаться тем, у кого после вакцинации или ревакцинации прошло менее двух дней.

"Во-первых, может быть недомогание от самой прививки. Во-вторых, даже если его не будет, все равно нежелательно, так как организм после вакцинации испытывает определенную нагрузку. Поэтому купаться в проруби в этот момент не рекомендуется", – сказал иммунолог.

Также, по словам Крючкова, если человек записался на прививку на ближайшее время после крещенских купаний, ему могут отказать в процедуре.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Человек на следующий день или через день может заболеть. Поэтому вакцинация или ревакцинация ему будут временно противопоказаны.

Крючков считает, что крещенские купания могут спровоцировать локальные вспышки заражения коронавирусом, если среди желающих искупаться будут инфицированные. При этом глобального влияния на эпидситуацию это не окажет, резюмировал иммунолог.

