Синоптик призвал не ждать крещенских морозов в РФ

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в РФ не прогнозируются крещенские морозы. Об этом сообщает ТАСС.

"По оценкам метеорологов, которые базируются на данных инструментальных наблюдений, ни в одном регионе страны не удается выявить закономерность провала в температуре в период так называемых крещенских морозов", – отметил он.

Вильфанд уточнил, что на 80% территории России температура будет выше климатической нормы. Отрицательные температурные аномалии ожидаются только в районе Чукотки и в некоторых северных регионах.

Метеоролог добавил, что на отсутствие крещенских морозов не влияет глобальное потепление.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде накануне Крещения в столичном регионе. Ожидается, что температура воздуха составит минус 10 градусов и ниже.

