Терапевт объяснила, кому запрещено купаться в проруби на Крещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт Елена Черненко рассказала, кому опасно купаться в проруби на Крещение. Об этом сообщает "Российская газета".

Специалист предупредила, что неподготовленные к процедуре люди с ослабленным иммунитетом могут пострадать от обострения хронических заболеваний. Вероятно и развитие новых инфекционных болезней.

"При переохлаждении вирус распространяется в организме быстрее. Кроме того, к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная, источником которой может быть как водоем, так и сам человек", – заявила Черненко.

В группе риска, по ее словам, также находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больные с хроническим тонзиллитом, гайморитом и иными заболеваниями уха, горла и носа. Кроме того, категорически запрещено купаться в проруби беременным женщинам – перепад давления может привести к гибели плода.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 ранее объяснила, при каких условиях следует отказаться от зимнего моржевания. В частности, противопоказанием может считаться наличие кариеса.