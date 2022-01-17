Терапевт объяснила, кому запрещено купаться в проруби на Крещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт Елена Черненко рассказала, кому опасно купаться в проруби на Крещение. Об этом сообщает "Российская газета".
Специалист предупредила, что неподготовленные к процедуре люди с ослабленным иммунитетом могут пострадать от обострения хронических заболеваний. Вероятно и развитие новых инфекционных болезней.
"При переохлаждении вирус распространяется в организме быстрее. Кроме того, к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная, источником которой может быть как водоем, так и сам человек", – заявила Черненко.
В группе риска, по ее словам, также находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больные с хроническим тонзиллитом, гайморитом и иными заболеваниями уха, горла и носа. Кроме того, категорически запрещено купаться в проруби беременным женщинам – перепад давления может привести к гибели плода.
Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 ранее объяснила, при каких условиях следует отказаться от зимнего моржевания. В частности, противопоказанием может считаться наличие кариеса.
В РПЦ призвали с осторожностью отнестись к крещенским купаниям
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