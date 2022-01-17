Синоптик спрогнозировал погоду в Москве в Крещенскую ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Понижение температуры ожидается в столичном регионе накануне праздника Крещения, который отмечается 19 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
Как заявил метеоролог, в среду, 19 января, температурная аномалия составит около одного градуса.
"Ночные температуры в Крещенскую ночь будут ниже -10 градусов", – подчеркнул Вильфанд.
Ранее сообщалось, что на традиционные крещенские купания 18–19 января в Москве откроют 57 оборудованных площадок с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Площадки оборудуют безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Также на территории разместят пункты питания и парковки.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, примет ли Владимир Путин участие в крещенских купаниях. Он пообещал, что о решении главы государства сообщат.
В Подмосковье на Крещение планируют подготовить больше 200 купелей
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