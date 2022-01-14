В Кремле пообещали сообщить, примет ли Путин участие в крещенских купаниях

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать конкретный ответ на вопрос, примет ли Владимир Путин участие в крещенских купаниях.

"Если (президент. – Прим. ред.) решит, сообщим", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Традиционные крещенские купания состоятся в ночь с 18 на 19 января. В Москве для этого будет оборудовано 57 площадок с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Путин не изменяет традициям и купается на Крещение каждый год. В прошлом году он окунулся в прорубь в Подмосковье.

