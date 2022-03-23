Москвичи смогут пожениться на борту речного трамвайчика

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московские ЗАГСы 30 апреля запустят свадебный круиз. В этот день торжественные церемонии заключения брака впервые пройдут на воде, прием заявок уже идет, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
"С 2019 года благодаря проекту мэра Москвы по регистрации брака в необычных местах столицы мы удивляем пары новыми нестандартными локациями. Мы уже проводили торжественные церемонии в воздухе на Московской канатной дороге, под землей на станции метро "Маяковская", а теперь впервые организуем отдел ЗАГС на воде в формате свадебных мини-круизов", – рассказала она.
Зарегистрировать брак на воде смогут 20 пар.
"Регистрации брака пройдут накануне Красной горки, 30 апреля, на борту речного трамвайчика флотилии "Рэдиссон Ройал". Свадебный мини-круиз начнется в 10 утра и продлится до 9 вечера", – уточнила заммэра.
Свадебный маршрут начнется от причала "Гостиница "Украина", пройдет вдоль Пресненской набережной по направлению к деловому центру "Москва-Сити" и обратно.
По словам Раковой, яркая палитра речных трамвайчиков будет выделять свадебные кораблики в потоке речного трафика. При этом телескопически сдвигаемая крыша салона не даст промокнуть в случае дождя, подчеркнула она.
Церемония регистрации брака на речном трамвайчике не отличается от обычной: поздравительная речь ведущей, обмен кольцами, проставление подписей в записи акта о заключении брака, выдача свидетельства о заключении брака и поздравление гостей.
Подать заявление на роспись можно во всех Дворцах бракосочетания, Вернадском, Кутузовском и Шипиловском отделах ЗАГС. При этом предварительно необходимо связаться с организационным комитетом по телефонам +7 (985) 805-20-30 или +7 (916) 584-46-90. Также нужно заплатить госпошлину в размере 350 рублей.
Прием заявлений на регистрацию брака на воде на 30 апреля завершится 29 марта.
Ранее стало известно, что в феврале в столице поженились свыше 6 тысяч пар. Это чуть меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Тогда брак зарегистрировали на 100 пар больше. Самой популярной датой стал вторник, 22 февраля. В этот день расписались 1 340 пар.
Москвичи смогут пожениться на борту речного трамвайчика
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