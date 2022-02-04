91-летняя женщина стала самой пожилой невестой в Москве в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В прошлом году самой пожилой невестой в столице стала 91-летняя женщина. Она вышла замуж за жениха 63 лет. Самому возрастному жениху в прошлом году было 95 лет, а его невесте – 79, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2021 году в столице заключили самое большое количество браков за четыре года. Всего в городе зарегистрировали около 87 тысяч пар. Это на 32% больше, чем в 2020 году, и на 5% больше, чем в 2019-м.

В прошедшем году наблюдался большой интерес среди молодоженов к выездным церемониям регистрации брака. Первые площадки для их проведения открыли в 2019 году в рамках проекта мэра Москвы. За три года количество браков, заключенных на этих площадках, стабильно увеличивалось примерно на 20%.

"В 2021 году на выездных площадках поженились свыше 10 тысяч пар – это более 11% от общего количества браков. Поэтому в 2022 году мы открыли на 50% больше слотов для подачи заявления на необычные локации, чем в 2021-м", – сказала Ракова.

Самым популярным местом для выездной регистрации стала башня "ОКО" делового центра "Москва-Сити". Там расписались 1 092 пары. В Доме торжеств "Сафиса" брак заключили 699 пар, а в особняке "Роял" – 671 пара.

В 2021 году часто регистрировали отношения во Дворце бракосочетания № 1. Там установили рекорд за последние 35 лет – 7 189 браков. На втором месте по популярности находится Шипиловский отдел ЗАГС. Его выбрали 3 843 пары. Также популярен Дворец бракосочетания № 3. Там поженились 3 557 пар.

Чаще всего в прошлом году браки регистрировали в промежутке времени с 12:00 до 14:00. Самыми популярными днями были пятница и суббота.

Больше всего семей создали 25-летние молодожены. Мужчины чаще женились в возрасте 27 лет, а девушки выходили замуж в основном в 25–26 лет.

Ранее сообщалось, что на сайтах объявлений россияне начали продавать возможность сыграть свадьбу в красивые даты в феврале. Цены начинаются от 15 тысяч рублей и доходят в некоторых случаях до полумиллиона. Как объясняют сами продавцы, они якобы забронировали красивую дату для себя, но за плату готовы переоформить ее на потенциального покупателя.

При этом эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова отметила, что авторы абсолютного большинства объявлений в интернете о продаже красивых свадебных дат являются мошенниками.

