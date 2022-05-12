Более 1 600 пар поженились в майские праздники в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 1 600 пар поженились в майские праздники, это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
"Около 300 бракосочетаний прошли на выездных локациях московского ЗАГСа. Пожениться можно было на речных трамвайчиках, на стадионе "Спартак", в особняках. Также 6 мая состоялось открытие сезона регистрации брака на Московской канатной дороге", – отметила Уханева.
По ее словам, самой популярной датой для брака стало 7 мая, в этот день расписались более 470 пар. Самое большое количество торжественных бракосочетаний состоялось во Дворце бракосочетания № 1, там поженились около 200 пар.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве открыли еще свыше 200 слотов для регистрации брака на речных трамваях из-за высокого спроса на эту локацию. По ее словам, в этом году уже приняли более 27 тысяч заявлений.
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