Причалы Северного речного вокзала после реставрации приняли и отправили 1,5 тыс теплоходов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порядка 1,5 тысяч круизных теплоходов были отправлены и приняты на 17 причалах Северного речного вокзала, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Северный речной вокзал – это и важный транспортный узел. После масштабной реставрации его причалы приняли и отправили около 1 500 круизных теплоходов в более чем 40 городов нашей страны", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Отмечается, что сегодня, 15 июля, Северному речному вокзалу исполнятся 85 лет.
Ранее сообщалось, что более 30 тысяч человек посетили Северный речной вокзал во время празднования Дня московского транспорта 9 июля.
Отмечалось, что в этом году именно Северный речной вокзал стал главной праздничной площадкой, где для москвичей провели карнавал на сапбордах, организовали живую музыку, мастер-классы, детскую анимацию, флайборд-шоу и подарили 20 тысяч эскимо.
На Северном речном вокзале открылась летняя зона отдыха
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