Более 30 тысяч человек посетили Северный речной вокзал в День московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 30 тысяч человек посетили Северный речной вокзал во время празднования Дня московского транспорта 9 июля, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
"По решению мэра Москвы Сергея Собянина с 2017 года во вторую субботу июля мы отмечаем День московского транспорта. Каждый год готовим большую праздничную программу для жителей и гостей города", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Отмечается, что в этом году именно Северный речной вокзал стал главной праздничной площадкой, где для москвичей провели карнавал на сапбордах, организовали живую музыку, мастер-классы, детскую анимацию, флайборд-шоу и подарили 20 тысяч эскимо.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что около 25 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в честь Дня московского транспорта. По его словам, велосипедисты проехали 20 километров от Суворовской до Болотной площади.
Мэр Москвы подчеркнул, что самые заметные участники фестиваля были в жилетах и со светоотражающими элементами.
Собянин также отметил, что велодвижение в столице с каждым годом становится все популярнее, поэтому власти стараются открывать новые станции городского проката и организовывать велодорожки.
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