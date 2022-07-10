Более 30 тысяч человек посетили Северный речной вокзал в День московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 30 тысяч человек посетили Северный речной вокзал во время празднования Дня московского транспорта 9 июля, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина с 2017 года во вторую субботу июля мы отмечаем День московского транспорта. Каждый год готовим большую праздничную программу для жителей и гостей города", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что в этом году именно Северный речной вокзал стал главной праздничной площадкой, где для москвичей провели карнавал на сапбордах, организовали живую музыку, мастер-классы, детскую анимацию, флайборд-шоу и подарили 20 тысяч эскимо.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что около 25 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в честь Дня московского транспорта. По его словам, велосипедисты проехали 20 километров от Суворовской до Болотной площади.

Мэр Москвы подчеркнул, что самые заметные участники фестиваля были в жилетах и со светоотражающими элементами.

Собянин также отметил, что велодвижение в столице с каждым годом становится все популярнее, поэтому власти стараются открывать новые станции городского проката и организовывать велодорожки.