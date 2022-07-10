Около 25 тыс человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 25 000 человек приняли участие в ночном велофестивале в честь Дня московского транспорта. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, велосипедисты проехали 20 километров от Суворовской до Болотной площади.

"Велодвижение в нашем городе с каждым годом становится все популярнее. Мы открываем новые станции городского проката, организовываем велодорожки", – отметил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что самые заметные участники фестиваля были в жилетах и со светоотражающими элементами. Он также напомнил, что чем ярче одежда и сам велосипед, тем безопаснее будет для людей дорога.

Ранее замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев рассказал, в настоящее время в Москве доступно более 7 тысяч велосипедов и более 700 станций, велопрокат присутствует более чем в 100 районах города.

