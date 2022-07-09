В Москве стартовал ночной велофестиваль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ночной велофестиваль стартовал в Москве. Замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексея Митяева пояснил, что фестиваль приурочен ко Дню московского транспорта, учрежденному Сергеем Собяниным в 2017 году.

"Мы решили, что праздник будет не только для работников транспортного комплекса, но и для всех москвичей. Поэтому в этом году уже с 7 июля по всему городу проходит большое количество праздничных мероприятий. Сегодня мы поведем интересную велопрогулку от Суворовской до Болотной площади по вечерней Москве", – сказал он.

По словам Митяева, порядка 60% всех велосипедных поездок в Москве совершаются с транспортной целью. Он отметил, что по поручению заммэра Максима Ликсутова ежегодно в столице открывается от 50 до 100 новых станций велопроката.

"Сейчас в Москве доступно более 7 тысяч велосипедов и более 700 станций, велопрокат присутствует более чем в 100 районах Москвы и в 38 районах можно взять электрический велосипед", – добавил Митяев.

Как сообщалось, что любителям велосипедов предстоит преодолеть дистанцию в 20 километров. Маршрут начинается от Суворовской площади и заканчивается на Болотной.

Дресс-код мероприятия – "неоновая вечеринка". Спортсмены могут облачиться в флуоресцентную одежду и украсить свои велосипеды светоотражателями и светящимися элементами.