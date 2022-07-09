Ночной велофестиваль. Прямой эфир

На центральных улицах столицы проходит ночной велофестиваль, приуроченный ко Дню московского транспорта.

Любителям велосипедов предстоит преодолеть дистанцию в 20 километров. Маршрут начинается от Суворовской площади и заканчивается на Болотной.

Дресс-код мероприятия – "неоновая вечеринка". Спортсмены могут облачиться в флуоресцентную одежду и украсить свои велосипеды светоотражателями и светящимися элементами.

В этом году, 21 мая, в столице прошел весенний велофестиваль, в котором приняли участие более 42 тысяч человек.