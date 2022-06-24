Спецтариф на велопрокат запустили в столице в честь сезона выпускных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичный сервис проката велосипедов "Велобайк" запустил тариф "Прогулка. Выпускной" 24 июня. Информация об этом опубликована в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Стоимость – всего 5 рублей за три часа аренды (вместо 400 рублей). После трех часов проката – 4 рубля/минута", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что тариф доступен всем желающим в приложении "Московский велопрокат "Велобайк" 24 июня на протяжении всего дня.

Ранее в Дептрансе рассказали, что больше 500 новых прокатных велосипедов появляется в столице ежегодно. Так, к 2024 году велопрокатом планируется покрыть все жилые и офисные зоны в Москве.

