Уровень вандализма столичного велопроката значительно ниже, чем в Европе – Ликсутов

Москвичи бережно относятся к имуществу городского велопроката. Уровень вандализма в разы ниже, чем в Европе. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По его словам, количество таких случаев минимально. Оно в пять раз ниже, чем во Франции, примерно в три раза меньше, чем в Лондоне. К новому сезону в Москве прибавилось 500 городских велосипедов, их общее количество достигло 7,5 тысячи.

В 60% случаев их арендуют в качестве альтернативы общественному и личному транспорту, отметил заммэра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

