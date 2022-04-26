Производство мотоциклов "Урал" останется в Свердловской области

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Ирбитский мотоциклетный завод продолжит производство мотоциклов "Урал" в Свердловской области, предприятие не планирует уходить из России. Об этом сообщила мэрия Ирбита.

Так власти прокомментировали заявление главы компании Ural Motorcycles Ильи Хаита о переносе сборочного производства мотоциклов из города Ирбита в Казахстан.

"Ирбитский мотоциклетный завод остается в России и продолжит выпуск мотоциклов. Информацию, которая накануне широко разошлась по средствам массовой информации федерального и регионального уровней, сегодня фактически опроверг исполнительный директор предприятия Владимир Курмачев", – приводит заявление ТАСС.

В мэрии отметили, что производство в Ирбите будет полностью сохранено, а в Казахстане будет открыто новое предприятие, которое займется сборкой мотоциклов для экспорта.

"В Казахстане же будет открыта лишь вторая, дополнительная сборка для стран, в которые сегодня поставки техники из России невозможны", – пояснили власти.

Ранее стало известно, что автоконцерн Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге. Находящийся в калужском индустриальном парке "Росва" завод "ПСМА Рус" является основным производственным активом группы. Завод выпускает автомобили Peugeot 408, Citroen C4, а также Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo.