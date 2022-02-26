В трех округах столицы временно ограничат движение транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Движение в трех округах Москвы временно ограничат. Изменения введут в связи со строительством и реконструкцией инженерных сетей, а также дорожными работами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, движение транспорта с 1 марта по 30 ноября ограничат на улице Академика Челомея в связи со строительством инженерных сетей. Специалисты будут поэтапно занимать до двух полос проезжей части. Для автомобилистов оставят по одной полосе в каждом направлении.

Введут ограничения и в районе улицы Дурова и Ботанического переулка. Они будут действовать с 1 марта по 28 августа на шести участках. Ограничения необходимы для реконструкции инженерных сетей.

Отмечается, что рабочие будут занимать полосы проезжей части. Часть парковочных мест при этом временно ликвидируют для проезда машин.

Подобную схему применят и в 12-м проезде Марьиной Рощи. С 3 по 12 марта ограничения будут действовать на участке от дома 26 на Шереметьевской улице до дома 8, строения 1 в 12-м проезде Марьиной Рощи.

Еще одну полосу движения закроют на период с 1 марта по 30 августа на улице Щипок. Для проезда транспорта в районе владения 26, строения 2 временно ликвидируют парковочное пространство.

Ранее сообщалось, что схема движения изменится на дублере Ленинского проспекта, участке ТТК и Алтуфьевском шоссе. Уточняется, что ограничения на дублере Ленинского проспекта связаны со строительством инфраструктуры метро.