Движение ограничат на Авиамоторной улице с 10 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение ограничат на Авиамоторной улице Москвы в связи со строительными работами. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"С 10-го января ограничат движение на Авиамоторной улице. Это связано с проведением строительных работ на объектах метрополитена в ЮВАО", – заявили в ведомстве.

Так, проезд будет частично закрыт на участке Авиамоторной улицы от дома 12 до дома 5/16 по шоссе Энтузиастов. Еще один участок с ограничениями – Авиамоторная улица от дома 6 строение 4 до дома 13 по Энергетической улице.

Рабочие будут поэтапно частично занимать одну полосу движения транспорта.

Ограничения сохранятся вплоть до 23 апреля 2022 года.

Ранее в Дептрансе сообщили о перекрытии движения в районе местоположения Храма Христа Спасителя на время рождественского богослужения в ночь с 6 на 7 января.