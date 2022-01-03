Движение ограничат на Авиамоторной улице с 10 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение ограничат на Авиамоторной улице Москвы в связи со строительными работами. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
"С 10-го января ограничат движение на Авиамоторной улице. Это связано с проведением строительных работ на объектах метрополитена в ЮВАО", – заявили в ведомстве.
Так, проезд будет частично закрыт на участке Авиамоторной улицы от дома 12 до дома 5/16 по шоссе Энтузиастов. Еще один участок с ограничениями – Авиамоторная улица от дома 6 строение 4 до дома 13 по Энергетической улице.
Рабочие будут поэтапно частично занимать одну полосу движения транспорта.
Ограничения сохранятся вплоть до 23 апреля 2022 года.
Ранее в Дептрансе сообщили о перекрытии движения в районе местоположения Храма Христа Спасителя на время рождественского богослужения в ночь с 6 на 7 января.
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