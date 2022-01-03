Движение перекроют в районе Храма Христа Спасителя на время богослужения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта перекроют в районе Храма Христа Спасителя на время праздничного богослужения в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"С 18:00 часов 6 января до 03:00 7 января будет полностью перекрыто движение на участках улицы Волхонка и Соймоновского проезда", – уточнили в ведомстве.

Проезд транспорта будет невозможен на участке Соймоновского проезда от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, а также на участке улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

Ранее стало известно, что с 5 января по 30 сентября 2022 года в столичных районах Капотня и Люблино временно изменится схема движения транспорта. Из-за строительных работ движение ограничат на ряде съездов с МКАД.