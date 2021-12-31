Парковки на улицах Москвы стали бесплатными по 8 января

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парковки на всех столичных улицах стали бесплатными по 8 января. Ранее об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом он отметил, что 9 января парковки будут работать по правилам воскресенья. Автомобилисты смогут припарковаться бесплатно в любом месте города, за исключением улиц с повышенным тарифом и парковок со шлагбаумом.

Ранее сообщалось, что в столице в ночь с 31 декабря на 1 января в связи с проведением праздничных фейерверков движение транспорта ограничат на некоторых участках.

Движение ограничат по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и Васильевскому Спуску. Кроме того, ограничения, возможно, введут по Раушской и Софийской набережным.

