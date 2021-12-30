Парковки на улицах Москвы будут бесплатными в праздники

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Парковки на всех московских улицах будут бесплатными с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он уточнил, что 9 января парковки будут работать по правилам воскресенья. Автомобилисты смогут припарковаться бесплатно, за исключением улиц с повышенным тарифом и парковок со шлагбаумом.
Ранее сообщалось, что в столице в ночь с 31 декабря на 1 января в связи с проведением праздничных фейерверков движение транспорта ограничат на некоторых участках.
Движение ограничат по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и Васильевскому Спуску. Кроме того, ограничения, возможно, введут по Раушской и Софийской набережным.
В столичном ГИБДД попросили водителей быть внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты, выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.
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