Центр обеспечения мобильности будет работать в новогоднюю ночь

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Заявку на сопровождение можно оформить на сайте столичного метро, в приложении "Метро Москвы", в контактных центрах ЦОМП и "Московского транспорта".
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что специалисты ЦОМП работают ежедневно, чтобы общественным транспортом было удобно пользоваться всем. С начала года инспекторы ЦОМП сопроводили свыше 60 тысяч человек, всего инспекторы помогли уже больше чем миллиону человек.
"В 2021 году ЦОМП получил международную награду Communitas Awards и вышел на новые маршруты наземного городского транспорта. Кроме того, над входом на 45 станциях мы установили звуковые маяки для слабовидящих, а 15 касс метро оборудовали специальными устройствами для слабослышащих", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Ранее сообщалось, что в Новый год и Рождество поезда Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать круглосуточно, а Московские центральные диаметры (МЦД) будут работать в ночь на 1 января до 02:30.
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