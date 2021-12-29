Движение транспорта ограничат в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице в ночь с 31 декабря на 1 января в связи с проведением праздничных фейерверков движение транспорта ограничат на некоторых участках. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.

Так, с 23:30 до 00:15 движение ограничат по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и Васильевскому Спуску. Кроме того, ограничения, возможно, введут по Раушской и Софийской набережным.

С 00:50 до 01:10 ограничения будут действовать на улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи в ЮЗАО.

В ТиНАО нельзя будет проехать по проектируемому проезду № 5562 от проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе, улице Физической от Калужского шоссе до улицы Солнечной и улице Центральной от дома 26 до улицы Солнечной.

В ЗелАО водители не смогут проехать по Озерной аллее от Центрального до Георгиевского проспектов, дома 5, строения 2, Центральному проспекту от корпуса 301А до корпуса 241, улицам Летчика Полагушина и Юности в районе пересечения с Центральным проспектом.

В столичном ГИБДД попросили водителей быть внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты, выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Ранее сообщалось, что в Новый год и Рождество поезда Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать круглосуточно, а Московские центральные диаметры (МЦД) будут работать в ночь на 1 января до 02:30.

Также москвичам рассказали о способах сэкономить на такси в новогоднюю ночь. Аналитики напомнили, что стоимость поездок на такси зависит от количества свободных машин в районе, местоположения пассажира, заторов, тарифа, расстояния и длительности поездки.

