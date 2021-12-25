Семнадцать участков дорог будут перекрыты в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участки дорог в ряде столичных районов будут перекрыты в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в телеграм-канале департаменте транспорта Москвы.

"31 декабря и 1 января в связи с проведением салютов будут перекрыты участки дорог в нескольких районах Москвы", – уточнили в ведомстве.

В период с 23:30 пятницы, 31 декабря, до 00:15 субботы, 1 января, будут перекрыты:

Большой Москворецкий мост от Лубочного переулка до улицы Варварка;

улица Москворецкая от улицы Варварка до Москворецкой набережной;

Москворецкая набережная от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста;

Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;

проезд между улицей Ильинка и Варварка в районе дома 5 на Красной площади;

улица Варварка от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда;

участок Кремлевской набережной от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста;

улица Ильинка от Красной площади до Новой.

В период с 00:50 до 1:10 субботы, 1 января, проезд транспорта будет невозможен на следующих участках:

Проектируемый проезд №5562 от Проектируемого проезда №6455 до Валуевского шоссе;

улица Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи;

улица Центральная от дома 26 до улицы Солнечная;

улица Физическая от Калужского шоссе до улицы Солнечная;

Озерная аллея от Центрального проспекта до Георгиевского проспекта, дом 5, строение 2;

Центральный проспект от корпуса 301А до корпуса 241;

улица Летчика Полагушина в районе пересечения с Центральным проспектом;

улица Юности в районе пересечения с Центральным проспектом.

по участку от дома 2 на Ходынском бульваре до дома 20А строение 1

С 12:00 31 декабря до 2:00 1 января будет закрыт проездв непосредственной близости от ТЦ "Авиапарк".

Ранее стало известно, что движение транспорта будет перекрыто 30 декабря на участке Московской аллеи в связи с проведением новогоднего шоу на "ВТБ Арене".