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Москва 24

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Транспорт

19:21

Семнадцать участков дорог будут перекрыты в Москве в новогоднюю ночь

город транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участки дорог в ряде столичных районов будут перекрыты в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в телеграм-канале департаменте транспорта Москвы.

"31 декабря и 1 января в связи с проведением салютов будут перекрыты участки дорог в нескольких районах Москвы", – уточнили в ведомстве.

В период с 23:30 пятницы, 31 декабря, до 00:15 субботы, 1 января, будут перекрыты:

  • Большой Москворецкий мост от Лубочного переулка до улицы Варварка;
  • улица Москворецкая от улицы Варварка до Москворецкой набережной;
  • Москворецкая набережная от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста;
  • Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;
  • проезд между улицей Ильинка и Варварка в районе дома 5 на Красной площади;
  • улица Варварка от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда;
  • участок Кремлевской набережной от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста;
  • улица Ильинка от Красной площади до Новой.

В период с 00:50 до 1:10 субботы, 1 января, проезд транспорта будет невозможен на следующих участках:

  • Проектируемый проезд №5562 от Проектируемого проезда №6455 до Валуевского шоссе;
  • улица Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи;
  • улица Центральная от дома 26 до улицы Солнечная;
  • улица Физическая от Калужского шоссе до улицы Солнечная;
  • Озерная аллея от Центрального проспекта до Георгиевского проспекта, дом 5, строение 2;
  • Центральный проспект от корпуса 301А до корпуса 241;
  • улица Летчика Полагушина в районе пересечения с Центральным проспектом;
  • улица Юности в районе пересечения с Центральным проспектом.

С 12:00 31 декабря до 2:00 1 января будет закрыт проезд по участку от дома 2 на Ходынском бульваре до дома 20А строение 1 в непосредственной близости от ТЦ "Авиапарк".

Ранее стало известно, что движение транспорта будет перекрыто 30 декабря на участке Московской аллеи в связи с проведением новогоднего шоу на "ВТБ Арене".

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