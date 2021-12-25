Семнадцать участков дорог будут перекрыты в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Участки дорог в ряде столичных районов будут перекрыты в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в телеграм-канале департаменте транспорта Москвы.
"31 декабря и 1 января в связи с проведением салютов будут перекрыты участки дорог в нескольких районах Москвы", – уточнили в ведомстве.
В период с 23:30 пятницы, 31 декабря, до 00:15 субботы, 1 января, будут перекрыты:
Ранее стало известно, что движение транспорта будет перекрыто 30 декабря на участке Московской аллеи в связи с проведением новогоднего шоу на "ВТБ Арене".
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