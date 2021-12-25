Движение перекроют на участке Московской аллеи 30 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта будет перекрыто 30 декабря на участке Московской аллеи в связи с проведением новогоднего шоу на "ВТБ Арене". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

"В связи с этим с 11:00 до 18:00 будет перекрыто движение по Московской аллее", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что нельзя проехать будет на участке Московской аллей от пересечения с улицей Юрия Никулина до Театральной аллеи.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Русаковской эстакады ограничили в связи с проведением строительных работ. Ограничение будет действовать круглосуточно до 15 марта 2022 года.