Движение на улице Демьяна Бедного перекроют более чем на два года

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С 1 декабря 2021 года по 25 декабря 2023 года полностью перекроют движение транспорта на участке улицы Демьяна Бедного. Об этом рассказали в пресс-службе информационного центра транспортного комплекса Москвы.

"На улице Демьяна Бедного от дома 16, корпуса 1, до дома 22, корпуса 1, полностью перекроют движение с 1 декабря 2021 года по 25 декабря 2023 года", – говорится в сообщении.

Ограничение вводят из-за строительства объектов метрополитена на северо-западе столицы.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Русаковской эстакады ограничили с 10 ноября в связи с проведением строительных работ. Ограничение будет действовать круглосуточно до 15 марта 2022 года.

Также в связи с проведением дорожных, инженерных и строительных работ движение ограничат на улицах Свиблова, Южного Бутова и Ломоносовского района.