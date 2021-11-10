Движение ограничат на нескольких улицах в трех районах Москвы

Фото: Москва 24/Роман Васильев
Движение ограничат на улицах Свиблова, Южного Бутова и Ломоносовского района в связи с проведением дорожных, инженерных и строительных работ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что с 13 ноября изменится схема движения в проезде Серебрякова, где будут проводиться дорожные работы. Ограничения будут действовать до 30 ноября.
"На участке улицы Академика Понтрягина от Остафьевской улицы до улицы Академика Семенова с 15 ноября также будет ограничено движение. Изменения связаны с прокладкой инженерных сетей и будут действовать до 4 июля 2022 года", – говорится в сообщении.
Кроме того, с 15 ноября изменится схема движения на Ленинском проспекте и его дублере в связи со строительством метро. Эти ограничения сохранятся до 17 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что движение автомобилей на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Русаковской эстакады будет ограничено с 10 ноября в связи с проведением строительных работ. Ограничение будет действовать круглосуточно до 15 марта 2022 года.
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