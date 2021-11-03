Названа причина провала грунта в районе Краснопресненской набережной

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Фото: Москва 24
Стала известна причина провала грунта в районе Краснопресненской набережной в Москве. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на заявление пресс-службы компании Capital Group.
Как рассказали в компании, инцидент случился у строительной площадки Capital Towers со стороны Проектируемого проезда вечером во вторник, 2 ноября.
"Произошла аварийная ситуация, связанная с изливом грунтовых вод – это природное явление", – объяснили в пресс-службе.
Там отметили, что в районе ЧП были оперативно проведены противоаварийные мероприятия. По заявлению компании, инцидент не повлиял на пятно застройки жилых башен.
"Жилому комплексу Capital Towers ничего не угрожает", – подтвердили в пресс-службе.
В сообщении уточняется, что в данный момент на участке проводятся восстановительные работы. В компании пообещали в ближайшее время обновить дорожное покрытие и ограждения.
Ранее движение транспорта временно перекрыли в районе Краснопресненской набережной из-за провала грунта. Сообщалось, что в район происшествия направлена спецтехника департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
На участке Краснопресненской набережной временно перекрыто движение
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